شركة الكهرباء: إعادة افتتاح مقر دائرة توزيع تاورغاء

مقر دائرة توزيع تاورغاء. (الشركة العامة للكهرباء)

احتفلت الشركة العامة للكهرباء بإعادة افتتاح مقر دائرة توزيع تاورغاء.

ونوهت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى إقامة احتفالية بالمقر بمشاركة عدد من أهالي المدينة وموظفين من الشركة الخميس الماضي.

حضر الاحتفال مدير عام الإدارة للتوزيع، ومدير إدارة توزيع المنطقة الوسطى، ومدير دائرة توزيع تاورغاء ورئيس المجلس المحلي تاورغاء، ورئيس لجنة ملف التعويضات مصراتة- تاورغاء.

وتقول الشركة العامة للكهرباء إنها «لازالت تبذل كل ما في وسعها لإعادة التيار الكهربائي إلى أغلب مدينة تاورغاء».