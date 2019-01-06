الأرصاد: سقوط أمطار ورياح نشطة على أغلب مناطق الشمال الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 12:50 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار مع رياح نشطة على أغلب مناطق الشمال، تكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة على الساحل وبعض مناطق الدواخل والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، تصل سرعتها هذا اليوم إلى (50) كم/ساعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12-14مْ) ولا تتجاوز(8مْ) على المرتفعات الجبلية، وقد تصل إلى درجة الصفر آخر الليل، وفى الصباح الباكر مع تكون الصقيع على بعض المناطق الداخلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
سقوط أمطار على أغلب مناطق الساحل، وتكون جيدة إلى غزيرة على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-13مْ) ولا تتجاوز (07مْ) على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (12-15) مْ مع تكون الصقيع آخر الليل وفى الصباح الباكر على بعض المناطق.

الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح ما بين (12- 16مْ).

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