الجبل الأخضر يشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة وتساقط الثلج

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 06 يناير 2019, 03:37 صباحا
تساقط حبات البرد والثلج ببلدة شحات 5 يناير 2019. (الوسط)

شهدت معظم مدن وقرى ومناطق الجبل الأخضر، تساقط حبات البرد والثلج مع الأمطار الغزيرة وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

ومع الأمطار الغزيرة شهدت عدة أحياء بمدينة البيضاء وبلدية شحات انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، وخلت الشوارع من المارة وحركة السيارات نتيجة لبرودة الطقس وبرك المياه في الطرق.

وأطلقت مديرية أمن الجبل الأخضر تنبيه للمواطنين تضمن «إطفاء المولد الكهربائي أثناء عملية تزويده بالوقود، ووضع المولد الكهربائي في مكان مفتوح يسمح بدخول الهواء حتى لا تحدث أي حالة اختناق نتيجة الدخان الخارج من عوادم المولد مثلما جرى خلال الأعوام السابقة».

وناشدت مديرية الأمن المواطنين بـ«تخزين المحروقات مثل البنزين والكيروسين والنفط في مكان بعيد عن متناول الأطفال وعن مصادر الحرارة وأن يكون المكان يتمتع بتهوية جيدة لضمان دخول الهواء وخروجه».

وطالبت المديرية الأسر المستخدمة للمدفأة التي تعمل بالكيروسين المعروف شعبيًا بـ«القاز» بوضع «إناء به ماء فوق المدفأة من أجل إنتاج كمية من البخار داخل الغرفة تضمن تجدد الهواء وعدم حدوث حالات اختناق».

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كما طالبت المديرية من المواطنين «التأكد من إطفاء المدفئة وخاصة التي تعمل بالكهرباء أثناء انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن قد يعود التيار الكهربائي في أوقات متأخرة من الليل او أثناء النوم ويسبب ذلك حدوث حريق داخل المنزل».

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