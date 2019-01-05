ورشة عمل حول مفهوم وأهمية تقييم الأداء الوظيفي بجامعة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 05 يناير 2019, 09:56 مساء
ورشة العمل بجامعة طبرق حول أهمية تقييم الأداء الوظيفي. (الإنترنت)

أُقيمت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة طبرق، ورشة عمل حول «مفهوم وأهمية تقييم الأداء الوظيفي» بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمهتمين بالشأن الوظيفي.

وقال منسق الورشة يوسف قناوي لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الورشة «تهدف إلى إكساب المشاركين مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات الخاصة بعملية تقييم الأداء الوظيفي وأهمية فهم وإدراك أهميته في إنجاح العمل المؤسسي».

وأضاف قناوي أن الورشة «خرجت بعدد من التوصيات دعت من خلالها كليات الجامعات والمؤسسات والوزارات إلى الشروع في استخدام نماذج تقييم الأداء للمعلمين والموظفين وتكريم المتميزين منهم والعمل على تعديل ومعالجة أوجه القصور للنماذج المعمول بها حاليًا، وإحالة التعديلات للإدارات المختصة».

وشدد قناوي على ضرورة «حث الباحثين والمختصين في هذا المجال وطلبة الجامعات لتناول موضوع تقييم الأداء ضمن بحوث التخرج والدراسة العلمية وتسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على موضوع تقييم الأداء الوظيفي والتعريف بفوائده على صعيد الفرد والمؤسسة وإعادة دراسة قانون العمل ولائحته التنفيذية من قبل المختصين سعيًا لتلافي أية حالات لتضارب المواد أو قصورها».

ورشة العمل بجامعة طبرق حول أهمية تقييم الأداء الوظيفي. (الإنترنت)
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