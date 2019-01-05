شكاوى في طبرق من تزايد ساعات طرح الأحمال وشركة الكهرباء توضح السبب

العاملون بشركة الكهرباء أثناء إصلاح أعطال الشبكة في أحد المواقع بطبرق. (الإنترنت)

يشتكي المواطنون في مدينة طبرق من تزايد عدد ساعات طرح الأحمال في بعض أحياء المدينة، خاصة الغربية منها والتي تصل أحيانًا إلى تسع ساعات متواصلة خلافًا عن أحياء أخرى، محملين المسؤولية لشركة الكهرباء.

لكن مدير دائرة توزيع غرب طبرق فرج الباح قال لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الشبكة العامة للكهرباء في المنطقة «تعاني تعديات كثيرة ووصلات غير شرعية سببت أحمالًا كثيرة على خطوط الأحياء الغربية، إضافة إلى أعطال الكوابل الناتجة عن زيادة الأحمال وارتفاع نسبة السقيع وموجة البرد التي تشهدها المنطقة هذه الأيام».

وأضاف الباح أن الشركة ليس لديها فرق فنية «في كافة الأحياء للتعامل السريع مع الأعطال الكثيرة التي تحدث بسبب تهالك الشبكة وحاجتها إلى أعمال الصيانة» وأكد «أن فنيي الشركة يعملون ليل نهار من أجل إصلاح كافة الأعطال بالمدينة»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر «يتكرر كل شتاء، خاصة مع تزايد نسب مياه الأمطار التي تزيد من معاناة العاملين بالشركة».

وتستهلك منطقة البطنان الممتدة من عين الغزالة غربًا إلى إمساعد شرقًا حتى الجغبوب جنوبًا من الكهرباء قرابة 120 ميغا وات منها 45 ميغا تستورد من مصر عن طريق خطوط النقل الممتدة بين إمساعد والسلوم.