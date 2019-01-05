بالفيديو: العثور على موقع لتصنيع المتفجرات جنوب سبها

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | السبت 05 يناير 2019, 08:59 مساء

عثرت كتيبة «خالد بن الوليد»، التابعة للجيش الليبي، على معمل لصنع المتفجرات تابع لتنظيم «داعش» قرب منطقة غدوة (60 كلم جنوب مدينة سبها).

وقال المكتب الإعلامي للكتيبة، السبت، إن «الموقع يحتوي على مواد كيميائية لصناعة المتفجرات، وعبوات ناسفة قيد التجهيز».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن «قوات الكتيبة ما زالت تمشط كامل المناطق المجاورة لغدوة؛ بحثًا عن أي مخازن تابعة لتنظيم داعش».

كما نشر المكتب الإعلامي فيديو، على صفحة الكتيبة في «فيسبوك» أظهر «مواد لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة تابعة للخلايا الإرهابية التي تم القضاء عليها في الأيام الماضية قرب منطقة غدوة».

اشتباكات مسلحة قرب منطقة غدوة وبلدة تراغن

يذكر أن انتحاريًّا فجَّر نفسه، الثلاثاء الماضي، أمام مركز شرطة الغدوة بعد اندلاع اشتباكات مسلحة فى المنطقة الواقعة بين بلدتي الغدوة وتراغن جنوب البلاد.

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