ضبط 25 مهاجرًا مصريًا بمنطقة البيضان جنوب أجدابيا

المهاجرون المصريون بعد ضبطهم بمركز شرطة البيضان جنوب أجدابيا. (الإنترنت)

ألقت عناصر الأمن التابعون لمركز الشرطة في منطقة البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا) القبض على 25 مهاجرًا غير شرعي يحملون الجنسية المصرية قادمين من مدينة طبرق باتجاه أجدابيا.

وقال رئيس مركز شرطة البيضان، الملازم ثاني محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن أعضاء مركز الشرطة التابع لمديرية أمن أجدابيا «تمكنوا من القبض على 25 مهاجرًا مصريًّا كانوا على متن سيارتين صحراويتين قادمتين من مدينة طبرق بعد دفع مبالغ مالية نظير الحصول على إجراءات مزورة لدخول البلاد تسمح لهم بالعبور عبر البوابات الأمنية».

وأضاف الفاخري أن سائقي السيارتين «تركوا المهاجرين المصريين في الصحراء دون أكل ولا شراب وهربوا إلى جهة مجهولة بعد أن تمت مطاردتهم وضبط إحدى السيارتين التي كان على متنها الأشخاص المصريون».

وأكد رئيس مركز شرطة البيضان، الملازم ثاني محمد الفاخري أنه ستتم إحالة المهاجرين غير الشرعيين المصريين إلى النيابة العامة بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالنسبة لهم.