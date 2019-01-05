ورشة عمل حول تغيير الخطاب الإعلامي وتصحيح المفاهيم بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 05 يناير 2019, 05:28 مساء
إحدى فعاليات ورشة العمل. (الإنترنت)

اُختُتمت بقاعة المركز الثقافي في مدينة طبرق، فعاليات ورشة عمل بعنوان «تغيير الخطاب الإعلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة»، التي نفذها المركز الدولي «إتش دي ميديا» بالتنسيق مع «شبكة صناع السلام» تحت شعار «إعلام تنمية سلام».

وقال منسق الورشة صلاح الكواش لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الورشة استهدفت أكثر من 20 إعلاميًّا من مدينتي طبرق ودرنة، ونظِّمت على جزأين ولمدة ثلاثة أيام لكل جزء، كان الجزء الأولى في مدينة درنة والثاني في طبرق.

وأوضح الكواش أن فعاليات الورشة «تطرق فيها الإعلاميون إلى تقريب وجهات النظر والأفكار وكيف كان يعمل الصحفي في ظل انتشار الكيانات والمجموعات الإرهابية في درنة بحضور عدد من المدربين المختصين».

وأضاف الكواش أن الفعاليات الختامية لورشة العمل حضرها عدد من الإعلاميين المخضرمين والمهتمين بالجانب الثقافي، والمهتمين ببناء السلام في ليبيا.

يشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار مشروع «تغيير الخطاب الإعلامي»، الذي يشرف عليه عدد من الإعلاميين من مدينتي طبرق ودرنة، وينفذه المركز الدولي «إتش دي ميديا» وهو مركز إعلامي متخصص في تدريب الإعلاميين الهواة.

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