«حماية سرت» تلقي القبض على تشكيل عصابي يمتهن تهريب الآثار وبيع السلاح

قوة حماية وتأمين سرت (الإنترنت)

ألقت دورية تفتيش عسكرية تابعة لقوة حماية وتأمين سرت، عند بوابة مدخل سرت، القبض على تشكيل عصابي، يمتهن أفراده سرقة الآثار وبيع السلاح والممنوعات، قادمين من المنطقة الشرقية شحات.

وقال الناطق باسم سرية نزع الألغام والمخلفات الحربية بقوة حماية سرت المستشار سالم الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن أفراد العصابة سالفة الذكر ينتمون لعدة مدن ليبية، منها بني وليد وقماطة والعلوص وزليتن وشحات، وإن زيارتهم سرت كانت بغرض شراء مادة الزئبق الأحمر، وفق اعترافاتهم.

وأشار الأميل إلى أن العصابة اعترفت أيضًا بسرقة تمثال ومئات العملات من آثار شحات، وكذلك قطع أثرية أخرى تشمل سيفًا وأوانٍ أثرية، نُهبت من آثار زليتن ومدن أخرى.

وأضاف أن هذه العصابة تتعامل مع أشخاص آخرين في عمليات بيع القطع الأثرية خارج وداخل ليبيا، وأوضح أن أفراد العصابة جرى تسليمهم إلى مكتب البحث الجنائي، وتمت إحالتهم إلى جهاز المكافحة والبحث في مصراتة لإيقافهم واستكمال بقية التحقيقات، والتوصل إلى محتويات ما سرقوه، ومن معهم من عصابات أخرى يتعاملون معهم في بيع الآثار والسلاح.