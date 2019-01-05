عميد سرت يعد بتركيب مضخات مياه لتغذية المناطق المحرومة بالمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 05 يناير 2019, 03:42 مساء
جانب من الاجتماع (الإنترنت)

التقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم السبت في ديوان البلدية، رئيس مجلس حكماء وأعيان سرت مفتاح مرزوق، لمتابعة ملف مخالفات الوصلات غير الشرعية لمسارات الإمداد المائي لمياه النهر الصناعي، والقادمة من الخزان الرئيسي أجدابيا ووصولاً إلى سرت.

وأوضح الناطق الرسمي للمجلس البلدي مسؤول مكتب الإعلام، لـ«بوابة الوسط»، أن عميد البلدية أكد، خلال اللقاء الذي حضره أعيان وحكماء من منطقة الحنيوة، على إتمام التنسيق مع مكتب الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت لتركيب مضخات مياه بمحطة الضخ الرئيسية في الحنيوة شرق سرت، ليتم تغذية جميع مساكن المنطقة، وذلك في خطوة لإنهاء التعديات على مياه النهر بالاستغلال غير الشرعي.

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