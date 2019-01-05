مصرع 168 شخصًا وإصابة 517 آخرين في حوادث الطرق بطرابلس خلال 2018

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 03:00 مساء
سبارة مهشمة خلال حادث على الطريق السريع شرق مرسى البريقة الأسبوع الماضي. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن طرابلس مقتل 168 شخصا في العاصمة نتيجة حوادث الطرق المسجلة خلال عام 2018.

وأوضحت المديرية في إحصائية لها نشرتها مساء الجمعة، عن حوادث الطرق، أن الحوادث المرورية تسببت في إصابة 259 شخصًا بإصابات بليغة، إضافة إلى إصابة 258 آخرين بإصابات بسيطة.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن أسباب حوادث المرور خلال العام المنصرم، ترجع إلى عدم احترام سائقي السيارات قانون المرور والسرعة الفائقة، وعدم احترام ممرات المشاة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في وقت سابق، وفاة 169 شخصًا نتيجة الحوادث المرورية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وحسب الإحصائية المسجلة بإدارة شؤون المرور والتراخيص فقد أصيب 300 شخص بين إصابات بسيطة ومتوسطة، بينما سجلت قيمة الأضرار بنحو 2.6 مليون دينار.

وأرجعت الوزارة أسباب الحوادث المرورية إلى المركبة والطريق وسائق المركبة الآلية، مشيرة إلى أن الأخير يتحمل 85% من مسؤولية الحوادث.

ونبهت إلى أن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي تجاوز السرعة المسموح بها، أو تناول مادة مخدرة أو إرهاقه وميله إلى النوم، ونقص كفاءة وتجهيز المركبة وشروط الأمن والمتانة بها، ونقص الانتباه والتركيز من السائق.

وأشارت الداخلية إلى أن من بين الأسباب الأخرى القيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية غير مستقرة، واستعمال الهاتف النقال.

ودعت الوزارة سائقي المركبات الآلية كافة باحترام القواعد المرورية وبذل مزيد من الجهد للحد من هذه الحوادث.

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