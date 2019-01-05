ميناء طرابلس: الحركة طبيعية وسط استمرار عمليات إعادة تعويم السفينة «أتلانتيك بيتش»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 يناير 2019, 02:01 مساء
عمليات إعادة تعويم السفينة الليبيرية، التي شحطت الأربعاء الماضي. (ميناء طرابلس)

أعلن ميناء طرابلس البحري، أن الحركة في الميناء طبيعية، مع دخول سفينة نقل الحاويات «سلومان ديسكفيرر»، وسط استمرار عمليات إعادة تعويم السفينة الليبيرية، التي شحطت الأربعاء الماضي.

وشحطت السفينة «أتلانتيك بيتش»، القادمة من ميناء بورسعيد المصري، الأربعاء، بعد دخولها ميناء طرابلس دون وجود مرشد على ظهرها، وسط رياح قوية وموج عالٍ نسبيا، بحسب الميناء الذي أكد أن المسؤولية على ربان السفينة حتى وإن تحصل على الإذن بالدخول من سلطات الميناء البحرية.

وأكد الميناء، أن التحقيقات والتفتيش البحري هم جهة الاختصاص بالموضوع حاليًا، مشيرًا إلى أن العمل جار لمحاولة إنقاذ السفينة، وطلب مساعدة خارجية عن طريق ملاكها شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، محذرًا من خطورة جرها للمياه العميقة لأنها ستغرق حتمًا.

ومدخل ميناء طرابلس صعب نسبيا والدخول به دوران 90 درجة تقريبا وتوجد منطقة صخرية على اليسار أثناء الدخول وهى التي علقت بها السفينة.

عمليات إعادة تعويم السفينة الليبيرية، التي شحطت الأربعاء الماضي. (ميناء طرابلس)
عمليات إعادة تعويم السفينة الليبيرية، التي شحطت الأربعاء الماضي. (ميناء طرابلس)
عمليات إعادة تعويم السفينة الليبيرية، التي شحطت الأربعاء الماضي. (ميناء طرابلس)
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