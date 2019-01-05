«مواصلات الموقتة» تشكل لجنة للتدقيق والتفتيش على المطارات

اجتماع لجنة المواصلات بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

شكلت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، لجنة للتدقيق والتفتيش على المطارات ووضع خطط واستراتيجيات لعدة مطارات ليبية.

وقال مدير مكتب شؤون المطارات شعيب الكيلاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن اجتماعًا عقد بمقر مصلحة الطيران المدني برئاسة رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، محمد علي عبدالقادر، رئيس مصلحة المطارات، امحمد الأطرش، لبحث ومناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه المطارات الليبية بشكل عام.

وأوضح الكيلاني، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس مدرب طيار محمد سليمان اليسيري ومدير مكتب التشغيل أسامة بوبكر العبيدي، للتدقيق والتفتيش عن الجانب الأرضي الخاص بمصلحة المطارات، وضبط المعايير الخاصة بالطيران المدني وتطبيقها للحصول على تشغيل المطارات.

وأضاف مدير مكتب شؤون المطارات، أن أبرز المطارات المستهدفة هي مطارات طبرق ومرتوبة والأبرق وبنينا والكفرة وبني وليد وتمهنت وغدامس وزنتان، مؤكدًا أن كافة هذه الإجراءات تأتي بهدف ضمان سير عمل المطارات الليبية بشكل جاد يخدم مستوى أدائها ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبرها.

وأشار الكيلاني، إلى أن مصلحة المطارات الشريان الحيوي والرئيس لتنفيذ سياسة الهيئة العامة للمواصلات والنقل فيما يخص المطارات كونه المسؤول عن التخطيط وإعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ للمشاريع، لمواكبة احتياجات المطارات خاصة والطلب تزايد على الحركة الجوية، الأمر الذي يتطلب تحديث البنية التحتية للمطارات والمرافق التابعة لها.

وتعمل المصلحة بشكل وثيق مع عدة شركاء كشركات وطنية او جهات ومؤسسات تابعة للدولة وبإعتمادالطيران المدني فيما يخص الجانب الجوي بغية تحقيق التمييز المستمر، والحفاظ على النمو الاستراتيجي للمطارات وفق معايير ومواصفات تفرضه المنظمة الدولية للطيران المدني.