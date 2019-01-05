ألمانيا ستدعم من خلال عضويتها بمجلس الأمن توحيد جهود المجتمع الدولي حول ليبيا

السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفكازا. (الإنترنت)

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفكازا، إن ألمانيا ستكون على مدى العامين القدمين عضواً بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكد السفير الألماني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، أن بلاده ستدعم قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في توجيه سياسة شاملة، والدعوة لتوحيد جهود المجتمع الدولي ودعم التنمية الاقتصادية، خلال عضويتها في مجلس الأمن.

ووافق مجلس الأمن الدولي، في سبتمبر الماضي، على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 12 شهرًا.

كما اعتمد في نوفمبر الماضي، قرارًا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 فبراير من العام 2020، وقرر كذلك توسيع قائمة العقوبات لتشمل مرتكبي أعمال العنف الجنسي.

وشمل القرار توسيع معايير الإدراج على قائمة العقوبات لتشمل «التخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال عنف تنطوي على عنف جنسي أو عنف قائم على الجنس»، وطلب من الدول الأعضاء إدراج تلك الأعمال إلى قائمة العقوبات وفقًا للفقرة السادسة من القرار رقم 2242، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.