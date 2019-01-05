هل ينجح مشروع التجارة الإلكترونية في مواجهة تهريب السلع؟

تعتزم وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني عودة تفعيل مشروع التجارة الإلكترونية، في محاولة لمواجهة تهريب السلع وتوفير المعلومات الكافية لحركة البضائع لضبط دخولها وخروجها من البلاد.

من جانبه أعلن رئيس شبكة التجارة الإلكترونية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة أمحمد الدرويش، عن عودة مشروع التجارة الإلكترونية بعد توقف دام لنحو ست سنوات، وذلك لضبط السوق ومتابعة حركة السلع من وإلى ليبيا، والقضاء على التهريب.

وأضاف الدرويش في تصريحات إلى «الوسط» أن «البداية ستكون عبر بوابة ليبيا للتجارة الإلكترونية لمعرفة الصادرات والواردات بالبلاد ومكافحة التهريب»، مشيرا إلى وجود تفاوض حاليا مع الشركة الكورية المشغلة للعودة خلال العام المقبل.

المشروع انطلق عام 2009 عبر شركة كورية بقيمة 9 ملايين دولار، لمدة عامين ونصف العام على سبيل التجربة، لكنه توقف مع أحداث ثورة فبراير عام 2011

وأوضح أن المشروع انطلق عام 2009 عبر شركة كورية بقيمة 9 ملايين دولار، لمدة عامين ونصف العام على سبيل التجربة، لكن مع أحداث ثورة فبراير عام 2011 توقف المشروع، وعقب ذلك عادت الشركة للعمل عام 2012، ومن ثم غادرت البلاد بسبب اختطاف الملحق التجاري الكوري خلال العام نفسه من رجوعها.

وتغيب عن ليبيا الإحصائيات الدقيقة مند عام 2011 حول التجارة الخارجية بسبب غياب دور المؤسسات الحكومية، بسسب الفوضى الأمنية والانقسام السياسي الحاصل بالبلاد مع وجود حكومتين بشرق وغرب البلاد.

من جانبه قال المدير التنفيدي لمصلحة الإحصاء والتعداد على قريرة، في تصريح إلى «الوسط»، إن هناك أزمة في الإحصائيات المتعلقة بتوريد السلع الغدائية والدوائية إلى ليبيا وكمياتها وحجمها مقارنة باحتياج السوق المحلية.

وأشار إلى وجود ضعف في مؤسسات الدولة كمصلحة الجمارك بخصوص متابعة حركة السلع الواردة إلى ليبيا، مستشهدا بقفل ميناء الخمس (120 كلم) شرق طرابلس خلال الفترة الماضية، بسبب عدم سيطرة الدولة.

يأتي مشروع التجارة الإلكترونية لتقديم التسهيلات المطلوبة للمتعاملين في مجال التجارة وإتمام معاملات الاستيراد والتصدير عبر منظومة إلكترونية، لكي يتم مراقبة دخول وخروج السلع والبضائع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ومتابعة حركة العملة الصعبة المرتبطة بالتجارة الخارجية، وتوفير المعلومات لمكافحة تهريب السلع والبضائع وضبط دخولها وخروجها للبلاد.

انخفاض في قيمة الوردات خلال 2017 بقيمة 11.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 105.8% مقارنة بعام 2016.

وتشير إحصائيات التجارة الخارجية (غير الرسمية) خلال عام 2017 إلى أن هناك انخفاضا في قيمة الوردات بقيمة 11.7%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 105.8% مقارنة بعام 2016.

وبلغت قيمة الصادرات خلال العام 2017 حوالي 27.9 مليار دينار، بينما مقارنة بـ 13.57 مليار دينار خلال عام 2016، كما بلغت الواردات 12.8 مليار دينار، مقابل 12.6 مليار دينار خلال عام 2016، وفقا لسعر صرف الدولار مقابل بـ1.39 دينار للدولار.

وذكر مستشار المصرف المركزي محمد أبوسنينة، أن الاقتصاد الليبيي كان ولا يزال يعاني تشوهات، حيث يعادل القطاع غير الرسمى فى النشاط الاقتصادي أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ إجمالي التحويلات الخارجية التى تمت عبر المصرف المركزي أومنحها كتغطية بالعملة الأجنبية خلال الفترة ما بين (2012 – 2016)، حوالي 146 مليار دولار، حيث تحتاج ليبيا سنويا 10 مليارات دولار لاستيراد السلع والدواء وبعض التحويلات الخارجية وفقا لبيانات ديوان المحاسبة.

وتعاني ليبيا فراغا أمنيا مند ثماني سنوات، تغيب معه الرسوم الجمركية على السلع الموردة إلا في نطاق ضيق، كما أن الموردين لا يسددون الرسوم السيادية وسط الفوضى السياسية التي تضرب البلاد وتمنح المجال للعصابات المسلحة لتهريب السلع والمتاجرة في الوقود، بالإضافة إلى تنامي الاقتصاد الموازي.

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