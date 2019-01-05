حالة الطقس المتوقعة على ليبيا اليوم السبت (5 يناير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تسود ليبيا اليوم وغدًا تقلبات جوية على أغلب مناطق الشمال، مع رياح نشطة وفرصة لسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق مصحوبة بزوابع رعدية وحبات البرد أحيانًا، واحتمال تساقط الثلوج هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانًا، ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، تصل سرعتها يوم غد إلى 60 كم / ساعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (11 - 15) ولا تتجاوز 10 على المرتفعات الجبلية، وقد تصل إلى درجة الصفر آخر الليل وفي الصباح الباكر مع تكون الصقيع على بعض المناطق الداخلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على أغلب المناطق تصحبها زوابع رعدية وحبات البرد أحيانًا، ما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

ويزداد احتمال تساقط الثلوج اليوم على مناطق الجبل الأخضر، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (11 - 16) ولا تتجاوز 10 على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بيت (12 - 16) مع تكون الصقيع آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.