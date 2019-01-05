إجراء 32 عملية قسطرة قلبية ناجحة بمركز طبرق الطبي

أطباء بمركز طبرق الطبي يجرون عمليات قسطرة قلبية. (الإنترنت)

تمكن الفريق الطبي بقسم عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي من إجراء 32 عملية قسطرة قلبية، بين تشخيصية وعلاجية خلال يومي الأربعاء والخميس.

وقال رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز الدكتور عادل سعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن العمليات أجريت بحضور استشاري أمراض القلب الدكتور خالد اللافي لعدد من المرضى من مختلف مدن ومناطق ليبيا، مشيرًا إلى أن العمليات كانت بمشاركة أطباء قسم القسطرة بالمركز الدكتور أحمد سحنون والدكتور عادل سعيد والدكتور أسامة الياسين وبمشاركة عناصر من هيئة التمريض وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

وأضاف سعيد أن إدارة مركز طبرق الطبي ستستمر في استضافة الزوار الاستشاريين في أمراض القلب لغرض إجراء هذه العمليات، والتي تُعتبر مكلفة جدا، ناهيك عن قطع المسافات والسفر خارج البلاد.

وشهد مركز طبرق الطبي خلال الفترة القليلة الماضية افتتاح عدة أقسام منها قسم أورام وجراحة صدر وقسطرة قلبية، في إطار خطة وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل من زيارات لأطباء استشاريين في مختلف التخصصات الطبية لإجراء عمليات دقيقة ومعقدة.