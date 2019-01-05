العثور على جثة طفل على شاطئ البحر شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 05 يناير 2019, 08:02 صباحا
جثة الطفل التي عثر عليها على شاطئ البحر شرق سرت. (الإنترنت)

أكد مصدر أمني بمركز شرطة هراوة، العثور على جثة طفل صغير ملقاة على شاطئ البحر، شرق سرت.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه تلقى بلاغا من أحد مواطني سكان محلة سلطان 55 ك م شرق سرت، مفاده العثور على جثة طفل صغير ملقاة على الشاطئ.

وأشار إلى أن الجهات ذات العلاقة توجهت إلى الموقع الموجودة فيه جثة الطفل وجرى انتشالها ونقلها إلى ثلاجة حفظ الجثث بعد أن تم إبلاغ الجهات الأمنية بالخصوص، مؤكدًا أن الجثة تعود لأحد ضحايا الهجرة  غير الشرعية.

وعثر خلال اليوميين الماضيين على ثلاث جثث على شاطئ البحر بسرت.

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