بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»

أعضاء مجلس «أصحاب الأعمال الليبيين» فرع بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس «أصحاب الأعمال الليبيين» فرع بنغازي محمد بن غزي إن المجلس يعمل مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي ونائب اتحاد الغرف على تنظيم معرض «صنع في مصر»، وذلك فى دورته الأولى التي ستقام بمدينة بنغازي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد بن غزي لـ«بوابة الوسط» السبت إن «الهدف من تنظيم هذا المعرض، هو إحداث عملية التكامل وتعميق الصناعة المصرية بمدينة بنغازي».

وأضاف: «المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف وسيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة، حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام كافة المنتجات المصرية».

ولفت بن غزي إلى أن المعرض سيقدم «حلولًا شاملة في مجال البناء والتشييد، والتي تم تصنيفها إلى قطاعات إنتاجية».

وأشار بن غزي إلى أن المعرض سيوفر «خدمات MEP، وعمليات البناء الداخلي والتشطيبات، ومظاريف البناء وعمليات التشييد الخاصة، وأدوات التشييد ومواد البناء، وتكنولوجيا التشييد والابتكار، والماكينات والمركبات الخاصة بالوحدات PMV».​

الجدير بالذكر أن وفدا اقتصاديا برئاسة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي وصل مساء أمس إلي القاهرة.