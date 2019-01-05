بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 05 يناير 2019, 02:00 صباحا
أعضاء مجلس «أصحاب الأعمال الليبيين» فرع بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس «أصحاب الأعمال الليبيين» فرع بنغازي محمد بن غزي إن المجلس يعمل مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي ونائب اتحاد الغرف على تنظيم معرض «صنع في مصر»، وذلك فى دورته الأولى التي ستقام بمدينة بنغازي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد بن غزي لـ«بوابة الوسط» السبت إن «الهدف من تنظيم هذا المعرض، هو إحداث عملية التكامل وتعميق الصناعة المصرية بمدينة بنغازي».

وأضاف: «المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف وسيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة، حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام كافة المنتجات المصرية».

ولفت بن غزي إلى أن المعرض سيقدم «حلولًا شاملة في مجال البناء والتشييد، والتي تم تصنيفها إلى قطاعات إنتاجية».

وأشار بن غزي إلى أن المعرض سيوفر «خدمات MEP، وعمليات البناء الداخلي والتشطيبات، ومظاريف البناء وعمليات التشييد الخاصة، وأدوات التشييد ومواد البناء، وتكنولوجيا التشييد والابتكار، والماكينات والمركبات الخاصة بالوحدات PMV».​

الجدير بالذكر أن وفدا اقتصاديا  برئاسة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي  وصل مساء أمس إلي القاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
منع الرياضيين من تناول القهوة
رياضة عالمية
تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري
رياضة محلية
المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة مبتكرة لعلاج حب الشباب في أسبوع