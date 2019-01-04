يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 04 يناير 2019, 10:23 مساء

ولد في اليوم الأول من سنة 2019 ، 335 مولود ليبي جديد، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» التي تتوقع أن يصل متوسط أعمار هؤلاء 72 سنة.

وقالت «يونيسف» عبر موقعها الالكتروني الجمعة في الإحصائيات حول واقع المواليد الجدد، إن «ليبيا شهدت ولادة 335 طفلا» متوقعة  أن «يعيشوا إلى غاية سنة 2091، أي بمتوسط عمر 72 سنة».

وأضافت المنظمة الدولية أن «عدد المواليد في الجزائر 2407 طفلا، وفي المغرب 1879 ،فيما وصل الرقم في تونس إلى 516».

وسجلت متوسط عمر «الجزائريين والمغاربة بـ77 سنة ، وفي تونس يصل متوسط العمر المتوقع لأطفال 2019 إلى 76 سنة، أما في موريتانيا فيقدر بـ64 سنة».

أما أضعف متوسط «عمر لأطفال 2019 يتوقع في سيراليون، حيث يتوقع أن يعيش أطفالها إلى حدود 53 سنة، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى بـ54 سنة، وهما أضعف رقمين على المستوى العالمي».

وولد أكثر «من 395.072 طفلا عبر دول العالم يوم فاتح يناير الجاري، لكن عددا من الأطفال لن يعيشوا حتى عامهم الأول، أو حتى شهرهم الأول؛ إذ يموت 7.000 مولود جديد يوميا».

«يونيسف»: مليون طفل عرضة للبرد القارس في المخيمات والملاجئ بالشرق الأوسط

 لكن أكثر «من 80 في المئة من وفيات المواليد الجدد تنتج عن أوضاع يمكن منعها وعلاجها، بما في ذلك تعقيدات بسبب الولادة قبل الأوان أو أثناء الوضع، والإصابة بالتهابات من قبيل الإنتان والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي» وفقا للمنظمة الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران
ليبيا
منع الرياضيين من تناول القهوة
رياضة عالمية
تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري
رياضة محلية
المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة مبتكرة لعلاج حب الشباب في أسبوع