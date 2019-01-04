يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019

ولد في اليوم الأول من سنة 2019 ، 335 مولود ليبي جديد، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» التي تتوقع أن يصل متوسط أعمار هؤلاء 72 سنة.

وقالت «يونيسف» عبر موقعها الالكتروني الجمعة في الإحصائيات حول واقع المواليد الجدد، إن «ليبيا شهدت ولادة 335 طفلا» متوقعة أن «يعيشوا إلى غاية سنة 2091، أي بمتوسط عمر 72 سنة».

وأضافت المنظمة الدولية أن «عدد المواليد في الجزائر 2407 طفلا، وفي المغرب 1879 ،فيما وصل الرقم في تونس إلى 516».

وسجلت متوسط عمر «الجزائريين والمغاربة بـ77 سنة ، وفي تونس يصل متوسط العمر المتوقع لأطفال 2019 إلى 76 سنة، أما في موريتانيا فيقدر بـ64 سنة».

أما أضعف متوسط «عمر لأطفال 2019 يتوقع في سيراليون، حيث يتوقع أن يعيش أطفالها إلى حدود 53 سنة، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى بـ54 سنة، وهما أضعف رقمين على المستوى العالمي».

وولد أكثر «من 395.072 طفلا عبر دول العالم يوم فاتح يناير الجاري، لكن عددا من الأطفال لن يعيشوا حتى عامهم الأول، أو حتى شهرهم الأول؛ إذ يموت 7.000 مولود جديد يوميا».

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لكن أكثر «من 80 في المئة من وفيات المواليد الجدد تنتج عن أوضاع يمكن منعها وعلاجها، بما في ذلك تعقيدات بسبب الولادة قبل الأوان أو أثناء الوضع، والإصابة بالتهابات من قبيل الإنتان والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي» وفقا للمنظمة الدولية.