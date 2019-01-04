تحضيرات جارية لتنظيم مهرجان الصحراء الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 08:44 مساء
الهيئة العامة للسياحة تبحث التحضير لمهرجان الصحراء الكبرى للتراث الصحراوي

استقبل رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، عميد بلدية أوباري أحمد خليفة، بحضور وكيل وزارة التخطيط السيد علي سليمان.

وناقش اللقاء، وفق بيان للهيئة العامة للسياحة، الآليات والتنسيق لإحياء مهرجان الصحراء الكبرى للتراث الصحراوي، المدرج ضمن خطة الهيئة العامة للسياحة للعام الجاري، والمقرر تنظيمه بمدينة أوباري.

بالصور.. اختتام فعاليات مهرجان غات السياحي

ويهدف المهرجان المرتقب إلى التعريف بحضارة وموروث الصحراء الكبرى، ويشمل مشاركات من دول المنطقة، حيث بحث الجانبان الاستثمار السياحي في المناطق المستهدفة في بلدية أوباري ومحيطها الجغرافي.

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