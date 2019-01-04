الحرس البلدي شحات يُحذر من كارثة بيئيـة في البلدة‎

أدوية منتهية الصلاحية

حذّر جهاز الحرس البلدي في مدينة شحات، من وقوع كارثة بيئية نتيجة امتلاء المخازن في البلدة بالأدوية منتهية الصلاحية.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن الجهاز يناشد كافة المسؤولين في قطاع الصحة بالإسراع في توفير محرقة لإعدام الأدوية التي ملأت المخازن، وأصبحت تصدر روائح كريهة، ما يشكل خطرًا على أعضاء الحرس المكلفين والمواطنين في المدينة.

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وأضاف المكتب أن هذه الأدوية ترجع لحملات سابقة قام بها الجهاز في المدينة خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة إعدامها في أسرع وقت ممكن.