لجنة لائحة التعليم العالي تدرس تطوير التشريعات

اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مقترح لائحة التعليم العالي تعقد اجتماعًا لتطوير التشريعات

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مقترح لائحة التعليم العالي، برئاسة الدكتور محمود البوعزّي، اجتماعًا ضم مستشاري الدراسات العليا بالوزارة، ونخبة من خبراء التعليم العالي.

واستعرضت اللجنة، وفق بيان لوزارة التعليم على «فيسبوك»، آليات لإعادة النظر في اللوائح الحالية المعنية بالدراسة والامتحانات، والدراسات الجامعية والعليا بكافة ميادينها.

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وأقرت اللجنة التواصل مع مختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة لإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها حول اللائحة الحالية الصادرة بالقرار رقم 501 لسنة 2010 وما تقترحه من نقاط تستوجب ضرورة التعديل أوالإضافة أوالإلغاء.

وأشار البيان الصادر عن اللجنة إلى أنّها ستعمل كذلك من خلال التواصل والاستشارة مع مختلف الخبراء والكيانات المعنية بكافة بنود اللائحة لتقديم مقترح تشريع يتسم بالشمولية والوضوح والجودة في كافة البنود المتعلقة بالدراسة الجامعية والعليا بالعلوم الإنسانية والتطبيقية والمهنية والطبية .