سفير ليبيا يبحث تسهيل إجراءات الطلبة الليبيين بالجامعات المغربية

سفير ليبيا في المغرب يبحث تسهيل إجراءات الطلبة الليبيين

أجرى سفير ليبيا لدى دولة المغرب عبد المجيد سيف النصر، مع مسؤولين في الغرب زيادة الحصة الرسمية المخصصة لدولة ليبيا، وتسهيل إجراءات الطلبة الليبيين الراغبين في الالتحاق بمختلف الجامعات المغربية.

وأشار بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني إلى أنّ سيف النصر التقى كاتب الدولة المغربية المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، بحضور كل من الملحق الأكاديمي بالسفارة ورئيس الديوان ومستشار كاتب الدولة.

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وأضاف البيان أنّ الاجتماع تطرق إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعدد من الموضوعات الأخرى التي تهم الطلبة الليبيين الدارسين في المغرب.