«اقتصاد الوفاق» تبحث دعم «الليبية للحديد والصلب» لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 05:30 مساء
وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة يستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني فتحي ونيس، اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبد الملك الفقيه، في إطار متابعة الوزارة لسير العمل للجهات التابعة لها في قطاع الصناعة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها.

واستعرض اللقاء، وفق بيان لوزارة الاقتصاد على «فيسبوك»، اقتراح حلول لحل المختنقات التي تواجهها الشركة والعمل على إيجاد المعالجة الصحيحة لها.

‫الليبية للحديد والصلب: توفير 6 آلاف وظيفة جديدة ورفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنويًا

وأضاف البيان أنّ الطرفين اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم الشركة لزيادة العملية الإنتاجية والقيام بدورها بالشكل المطلوب.

وكان ‫ الفقيه أعلن في السابق أنّ الشركة ستوفر أكثر من 6 آلاف وظيفة عمل جديدة، بالإضافة إلى تشغيل مصنع درفلة القضبان 2، بقوة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا من حديد التسليح ليضاف إلى الإنتاج من الصلب السائل، ليصل إلى 4 ملايين طن في السنة، ما يساهم بشكل كبير في تطوير عملية الإنتاج والتنمية.

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