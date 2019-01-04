وفد «تيكا» يدرس إمكانية تأسيس المعهد الفني الليبي التركي

وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا» يزور المعهد الفني المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية

زار وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا»، المعهد الفني المتوسط للمهن الميكانيكية والكهربائية، لدراسة إمكانية تأسيس المعهد الفني الليبي التركي، والاطلاع على ورش ومعامل المعهد للتعرف على ما وصلت إليه مؤسسات التعليم التقني والفني.

وأشار بيان نشرته الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، إلى أنّ اجتماعًا عقد في مقر المعهد، أكد خلالها المشاركون أن التخصصات التقنية والفنية التي يتم تدريسها والتدريب عليها في ليبيا لها من التخصصات ما يقابلها في تركيا، ما يساعد على التعاون بين الطرفين.

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من جانبه قدّم مدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بطرابلس حسن الشروي، شرحًا وافيًا لتخصصات المعاهد الفنية المتوسطة، مستعرضًا في الوقت نفسه بعض العناوين الأكاديمية والتدريبية، للاستفادة من الخبرة والتجربة التركية.

منسق وكالة تيكا للتنسيق والتعاون التركي فاتح كاراجا، قال إن الزيارة تأتي من أجل الإعداد لتأسيس معهد فني ليبي تركي، وفق اتفاق وزير التعليم ورئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، لافتًا إلى أنّ لديها رغبة شديدة للتعاون مع ليبيا خاصة في التعليم التقني والفني، منوهًا بأنّ «تيكا» لديها عدة تجارب والعديد من المشروعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا الإطار.

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ونفذت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق «تيكا»، مشاريع كثيرة حول العالم في مجالات عديدة أبرزها التعليم، والصحة، والزراعة، وتربية المواشي، والإنتاج، والبنية التحتية، والترميم.

وكان وزير التعليم عثمان عبدالجليل، ورئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح، التقيا وزير التعليم التركي عصمت يلماز في العاصمة التركية أنقرة العام الماضي، حيث جرى استعراض العلاقات الليبية التركية، والاتفاق على تطوير العلاقات على جميع الأصعدة خاصةً في قطاع التعليم التقني والفني وتبادل الخبرات والأبحاث، إلى جانب تدريب الكوادر الليبية في تركيا ودعم ليبيا في المجالات التطبيقية المعمول بها في تركيا خاصة التقنية والفنية.