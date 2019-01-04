ناشطون تونسيون يعلنون عن مسيرة على الأقدام احتجاجًا على وضع «أطفال داعش» في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 04 يناير 2019, 03:27 مساء

قرر ناشطون حقوقيون في تونس التوجه إلى مقر الرئاسة مشيًا على الأقدام لمسافة كيلومتر واحد ، فيما شكل احتجاجًا رمزيًا لتقديم طلب لإنقاذ عشرات الأطفال العالقين في ليبيا «أطفال داعش».

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وأعلنت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، في بيان لها اليوم الجمعة اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أنها قررت يوم الأربعاء 9 يناير الجاري بداية من الساعة العاشرة المشي على الأقدام تقريبًا لمسافة 1 كلم كطريقة احتجاج، من محطة قطار سيدي بوسعيد إلى مقر رئاسة الجمهورية أين ستقدم رسالة خطية للرئيس الباجي السبسي لطلب إنقاذ الأطفال العالقين في المناطق الخطرة في ليبيا وسورية».

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واستهجنت الجمعية «التجاهل الرهيب وعدم الاكتراث بمصير الأطفال (93 طفلاً ومعدل الأعمار بين 04 و06 سنوات) العالقين بالخارج في المناطق الخطرة».

وسجلت وفاة طفلين في شمال سورية لم تتجاوز أعمارهم السنة والنصف. وتحصي مذكرة لوزارة الخارجية التونسية وجود 39 طفلاً في ليبيا، موزعين بين مراكز الرعاية والمستشفيات والسجون.

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