التخطيط العمراني توقع اتفاقية مع الأمم المتحدة لإنشاء المرصد الحضري الوطني الأول في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 03:10 مساء
وقعت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اتفاقية مع الهيئة الليبية للتخطيط العمراني لتعزيز الدعم الفني على المستويين العالمي والإقليمي وإنشاء المرصد الحضري الوطني الأول في ليبيا.

وقعت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اتفاقية مع الهيئة الليبية للتخطيط العمراني لتعزيز الدعم الفني على المستويين العالمي والإقليمي وإنشاء المرصد الحضري الوطني الأول في ليبيا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إنشاء المرصد الحضري الوطني الأول في ليبيا، سيدعم الدور الاستراتيجي للهيئة في قيادة التخطيط لإعادة الإعمار ورصد التنمية الحضرية المستدامة.

واحتضنت مدينة بنغازي خلال مايو الماضي، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار بنغازي، انتهى إلى نحو 40 توصية مهمة تمثل خلاصة مناقشات المشاركين، ورأى محللون أن تلك التوصيات هي خارطة طريق مهمة ليس لإعادة الإعمار فحسب، بل تحويل بنغازي إلى مركز استثماري مهم، لكن أياً من تلك التوصيات لم يرَ النور حتى الآن.

ومن بين التوصيات، انتهى المؤتمر إلى تطوير مشروع رؤية إعمار مدينة بنغازي، وإنشاء هيئة عليا مستقلة ذات رؤية واستراتيجية وأهداف، تشرف على عملية إعمار المدينة بجميع جوانبها وأنشطتها، والأخذ بمبدأ التصميم للجميع في كل مراحل إعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ لمشاريع إعادة الإعمار بالمدينة، واعتماد برنامج وطني لإعادة الإعمار، ودعم مجلس التخطيط الوطني بشأن الخطط والبرامج الاستراتيجية للإعمار، وإنشاء صندوق وطني للاستثمار، ومقره بنغازي بالمشاركة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، يختص بإقامة مشاريع استثمارية ربحية من شأنها إنعاش الاقتصاد وتنويعه وتوفير فرص عمل للشباب.

منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية توقع اتفاقية مع الهيئة الليبية للتخطيط العمراني
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