مؤسسة النفط: تراجع إنتاج حقل الشرارة 11 ألف برميل يوميًا بسبب سلسلة من الخروقات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 02:00 مساء
جانب من الاعتداءات على حقل الشرارة. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن حقل الشرارة فقد حوالي 11 ألف برميل يوميًا من إنتاجه، بعد سلسلة من الخروقات الأمنية التي تعرض لها، والتي كان آخرها الأربعاء الماضي، بسرقة محوّل كهربائي آخر وبعض الكابلات الكهربائية من آبار نفطية مختلفة.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن حقل الشرارة النفطي تعرض لمزيد من الخروقات الأمنية، بعد أن شهد ثلاث عمليات مماثلة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن فريق التفتيش أبلغ عن سرقة محوّل كهربائي آخر وبعض الكابلات الكهربائية من آبار نفطية مختلفة، أثناء قيامه بجولة تفقدّية صباح الأربعاء.

وأشارت مؤسسة النفط، إلى أن هذا الحادث سيتسبب في المزيد من التراجع في القدرة الإنتاجية في حقل الشرارة المتوقف بشكل كامل حاليًا، بحوالي 3,225 برميل يوميا، أي بخسارة إجمالية قدرها 11 ألف برميل يوميًا، بسبب  سرقة بعض المعدّات التشغيلية يوم الأربعاء، حتّى بعد استئناف عمليات الإنتاج.

وردّا على هذه الحادثة، جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية طارئة، لوقف أعمال النهب والتخريب التي يتعرّض لها حقل الشرارة النفطي. وكان الحقل تعرض يوم الثلاثاء إلى خرقين أمنيين آخرين في بداية هذا الأسبوع.

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