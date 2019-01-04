حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (4 يناير 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 01:32 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا بداية من اليوم مصحوبة بأمطار متفرقة، تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق خاصة يوم غدٍ مع زوابع رعدية وحبات البرد أحيانًا.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، تساقط الثلوج يوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر، مع رياح نشطة أحياناً تصل سرعتها إلى 60 كم / س على بعض المناطق الساحلية.

وأشار إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة حيث توقع أن تسجل درجات الحرارة القصوى بين (12 – 17 ) مْ على أغلب مناطق ليبيا، بينما تكون بين ( 07 – 10 ) مْ على المرتفعات الجبلية؛ وقد تصل إلى درجة الصفر آخر الليل وفى الصباح مع تكوّن الصقيع على بعض مناطق المرتفعات والجنوب.

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