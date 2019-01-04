صنع الله يشدد على ضرورة المضي قُدمًا في محاربة تهريب الوقود ومراقبة الاستهلاك بدقة

صنع الله وأعضاء الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط. (صورة من مؤسسة النفط)

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، على ضرورة المضي قُدماً بكل قوة لمحاربة آفة تهريب الوقود بكافة المدن والمناطق ومراقبة الاستهلاك بدقة.

جاء ذلك خلال ترؤس صنع الله رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اجتماع الجمعية العمومية العادي لشركة البريقة لتسويق النفط، الذي عُقد أول أمس الخميس، بصالة الاجتماعات الرئيسية بشركة الخليج العربي في بنغازي.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تعملان بكل الطاقات الممكنة لضمان أداء وتنفيذ الشركة لمسؤولياتها بتوفير المشتقات النفطية لكافة ربوع البلاد، وخاصة مناطق الجنوب.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، بالجهود المبذولة من قِبل الشركة في هذا الاتجاه، مؤكداً ضرورة تضافر كافة الجهود لتوفير الوقود والغاز بهذه المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيدًا بـ«الجهود غير العادية» التي يبذلها مستخدمو شركة البريقة في ظل الظروف الصعبة والأزمات التي تعصف بالبلاد.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة، عزم إدارة الشركة بالمضي قُدماً نحو رفع كفاءة شركة البريقة خلال العام القادم 2019 م بتنفيذ كافة المشاريع التي تحت التنفيذ والمتعثرة منها وإصلاح الخزانات التي تعرضت للتخريب والتدمير وزيادة السعات التخزينية للمستودعات، بالإضافة إلى الدخول في مشاريع استثمارية تجارية تعود على الشركة بالمردودات الإيجابية.

ناقش خلال الاجتماع المشاكل الفنية التي تواجه سير العمل وتوقف استكمال بعض المشاريع تلى ذلك استعراض الميزانية التقديرية المقترحة للعام 2019 م، تخلله تصريحات لرئيس لجنة صيانة وتطوير غرف التحكم بالشركة عرض خلالها جهود مشروع تحديث وتطوير غرف التحكم بالشركة والمنجز منه 60% حتى تاريخه، حيث أوضح إمكانيات المنظومة الجديدة التي تتيحُ مراقبة المنتجات النفطية من التخزين إلى التوزيع مروراً بمراقبة شاحنات نقل الوقود.