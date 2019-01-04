حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني بـ«الكفر والإلحاد»

عميد بلدية تازربو المكلف محمد حسن خيرالله. (الإنترنت)

ساعات عصيبة عاشها 22 رهينة في أيدي مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» الشهر الماضي، وكان عميد بلدية تازربو المكلف محمد حسن خيرالله من بين هؤلاء المختطفين الشهر الماضي، بعد هجوم شنّه مسلحون على مركز شرطة تازربو قتلوا خلاله عددًا من عناصر الشرطة، واختطفوا عددًا من أهالي المنطقة.

في ليلة الخطف، كان خير الله يستقل سيارته في أحد شوارع تازربو، لكن–وعلى نحو مفاجئ–استوقفه كمين يضم مجموعة مسلحين من بينهم أشخاص من تازربو قدموا أنفسهم على أنهم عناصر تنتمي إلى الجيش.

ويقول «تم التحفط عليّ داخل إحدى السيارات بعد أن تعرفوا على هويتي»، وبرروا ما فعلوا بأنه «إجراءات أمنية وأنهم سيطلقون سراحي بعد قليل، لكنهم لم يوفوا بما وعدوا به»، ويضيف «تحركت السيارات التابعة للمسلحين ولم يخلوا سبيلنا، و في الطريق شاهدنا اشتباكات قرب مركز شرطة تازربو».

وسرعان ما اتضحت حقيقة الخطف، بعد أن ترجل عميد البلدية المكلف من السيارة برفقة المسلحين، واستمع إلى شخص يتحدث باللهجة التونسية، ويوضح «ساورني الشك حين استمعت إلى لهجته وأدركت أنهم ليسوا جيشًا أوجهازًا أمنيًا، وأنهم تابعون لتنظيم (داعش)».

أغلقوا السجن أسبوعين ووصل الأمر إلى تعفن جرح أحد المسجونين

ما لبث موكب سيارات المسلحين أن تحرك بعد أن قاموا بتعصيب عين عميد البلدية المكلف وباقي المخطوفين، لتبدأ مرحلة جديدة في رحلة المجهول لمدة يومين فى الصحراء لا تتوقف السيارات خلالها إلا لغرض تعبئة الوقود.

وبعد يومين وصل رتل السيارات إلى منطقة جبلية مجهولة، ويقول عميد البلدية المكلف «بدأوا التحقيق معي، وتعرفوا على هويتي ومنصبي، لتنقلنا مجموعة أخرى من التنظيم من المنطقة الجبلية إلى الدوائر الزراعية بمنطقة غدوة بعد 5 أيام»، مضيفًا «اعتدوا على البعض ولم أتعرض لأي اعتداء» .

السجن الحاوية

وفي مزارع غدوة، كان السجن عبارة عن حاوية نقل بضائع مجهزة ذات أرضية خشبية، ومجهزة بدورة مياه وصنبور ماء، و لا يوجد بها إلا فرشتين وبطانتين، ويقول «أصبح عدد المخطوفين في الحاوية 22 شخصًا، بواقع 9 من تازوربو و13 من منطقة الفقهاء 9 أشخاص»، مستدركًا «مجموعة تازوربو جاءت على دفعات».

ويشرح عميد البلدية المكلف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي عاشها المختطفون في سجن «داعش» ويقول «بقينا داخل الحاوية دون طعام صحي، وأحيانًا كنا لا نتناول الطعام 3 أيام»، مضيفًا «كان من بيننا جرحى، ووصل الأمر إلى تعفن جرح أحد المسجونين وأصبح الدود يخرج منها».

وفي غمار هذه الأيام العصيبة رهن الاختطاف، خضع عميد البلدية وباقي المختطفين لتحقيقات من المسلحين، ويقول «سألوني (هل لديك حساب مصرف؟)، و(ما هو رصيدك المالي؟)»، ويردف بالقول «حقق معي شخص يمني وصفني بأنني كافر ومرتد لأنني أعمل بوزارة حكم محلي تشريعاتها وقوانينها لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأننا من المفترض أن نتجه الى الجهاد».

مبادلة الأسرى

وخلال التحقيقات أيضًا قال الخاطفون إن «الجيش يأسر عناصر تابعة لهم، ويريدون مبادلتي مع أحد أسراهم، وحصلوا على رقم أخي للتواصل معي»، حسب عميد البلدية المكلف، مضيفًا «عندما تحررنا أخبرني أخي بأنهم تواصلوا معه وأخبروه بأنهم يريدون مبادلتي بأحد أسراهم، رغم أنهم كانوا يجيبون بالنفي إذا سألناهم عن اتصالهم بأهلنا».

ورغم صعوبة الموقف الذي وصل إلى وصل إلى إغلاق باب الحاوية أوالسجن لمدة أسبوعين، إلا أن اليأس لم يفترس عزيمة المخطوفين، الذين أخذوا يفكرون في سبيل للخروج من هذا المكان، وأوضح «طلبنا مقابلة الأمير أو الشيخ من شخص سوداني يجلب لنا الطعام، لكن لم نتلق إجابة».

مخاطرة الهروب

وفي لحظة بدا فيها الموت والحياة سواء، اختار المخطوفون الحرية، وقرروا المخاطرة بمحاولة الهروب من السجن المسلحين، وراقبوا تحركات المسلحين من فتحات في دوارة المياه، ويقول «خلال تلك المراقبة، وجدنا وقت صلاة المغرب هو التوقيت المناسب للهروب، إذ يبتعدون قليلًا عن الحاوية بعد أن يقدموا لنا وجبة العشاء و يتجهون لصلاة الجماعة».

فتحة الطعام والشراب أنقذتنا و30 دقيقة كانت فارقة بين الحياة والموت

كانت فتحة صغيرة لإدخال الطعام إلى المخطوفين في الحاوية هي طوق النجاة، إذ وجدوا فيها منفذًا وحيدًا للفرار رغم أنها لا تتسع إلا لشخص ضعيف البنية للخروج منها.

لكن العميد المكلف يقول «استطاع شخصان ضعفاء البنية الخروج من هذه الفتحة، واتجهوا إلى غدوة سيرًا على الأقدام، مضيفًا «ربما تعرضنا لعملية قتل جماعي إذ تم اكتشاف هروب المخطوفين، لكنا انتظرنا 30 دقيقة أو أكثر لم نسمع صوت رصاص أوحركة غريبة».

كانت نهاية ساعات الخوف والعذاب والمخاطرة حين أرشد المخطوفون الهاربون عن مكان الحاوية، لتتجه قوة تابعة للجيش إلى مكان السجن وتحرر المخطوفين وتخرجهم من الحاوية، ليسدل الستار على واحدة من عمليات الخطف التي أصبحت شبه يومية في البلاد منذ العام 2011.