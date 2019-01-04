«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية

يتساءل سياسيون ومتابعون للشأن الليبي حول مغزى اجتماع من المقرر عقده بالعاصمة التونسية، خلال الأيام المقبلة، يضم الأعضاء المنسحبين من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تمهيداً لعودة هؤلاء الأعضاء إلى المجلس، ويتبلور التساؤل بشكل مباشر حول ما إذا كان هذا الاجتماع سيكتفي بإعادة المجلس الرئاسي إلى وضعه الطبيعي كما هو في اتفاق الصخيرات، خاصة بعد الحديث عن الـ70 مليار دينار، قيمة ميزانية العام 2019، أم أنه سيكون نقطة الانطلاق في انعاش العملية السياسية برمتها في ضوء دعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد البلاد نحو الاستحقاقات المقبلة.

مصادر ذكرت لـ«الوسط»، أن العودة ستشمل نواب رئيس المجلس الثلاثة، موسى الكوني وعلي القطراني وفتحي المجبري، وعضو المجلس عمر الأسود، مشيرة إلى أن الدعوة وُجهت إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحضور الاجتماع.

هل سيكتفي الاجتماع بتصحيح وضع الرئاسي أم انعاش العملية السياسية وينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية؟

وفي تصريح صحفي عممه على وسائل الإعلام، لم ينف المعلومات التي تتعلق بعودته عن استقالته من «الرئاسي»، لكنه قال: «إن الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة ولم تتغير»، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات عدة لإثنائه عن قراره.

واستقال الكوني في يناير من العام الماضي، وانسحب المجبري منتصف العام المنصرم، فيما سبقه إلى الانسحاب كل من القطراني والأسود، احتجاجاً على ما اعتبراه سوء أداء وآلية عمل المجلس ورئيسه فائز السراج.

وفي 31 يوليو الماضي، دعا عضوا المجلس الرئاسي المنسحبان، علي القطراني وفتحي المجبري، وهما ممثلا برقة في المجلس الرئاسي، ومشايخ القبائل والحكماء والأعيان إلى اجتماع طارئ في بنغازي، إلا أنهما عدلا عن هذه الخطوة لأسباب غير معروفة.

وحسب منشور، تلقت «الوسط» نسخة منه، فإن الاجتماع كان مخصصاً لمناقشة «التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، وانسحاب برقة من المجلس الرئاسي، والاستحقاقات والمواقف الواجب اتخاذها».

يبقى التساؤل مطروحاً عن المسار الذي ستسلكه البلاد، إذا ما استمر الانقسام السياسي بين أطراف الأزمة

وفي اتصال بـ«الوسط» علق عضو مجلس النواب عن بنغازي، عيسى العريبي، على ذلك قائلاً: «بعد تعثر الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة من أجل تعديل المجلس الرئاسي، قرر النواب ترميم المجلس الحالي بشرط الاتفاق على حكومة وحدة وطنية»، مضيفاً: «بعد التواصل مع بعثة الأمم المتحدة، التي دعمت بدورها إعادة نائبي المجلس الرئاسي عن (برقة) فتحي المجبري وعلي القطراني، جرى اتفاق بين ثلاثين نائباً على عودة النائبين، وترميم المجلس بهدف الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد المؤسسات من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في العام 2019».

وذكرت المصادر نفسها أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، سيدعى إلى حضور الاجتماع، وأنه في حالة رفضه، سترفع عليه «دعوى خرق وثيقة الصخيرات»، ورجحت المصادر أن حل «الحكومة الموقتة» التي يرأسها عبدالله الثني، سيكون على طاولة المجتمعين، باتجاه العمل لإنجاز الحكومة الواحدة.

مؤيدوها: خطوة لتصحيح مسار الصخيرات لن تكتمل إلا بإنعاش العملية السياسية

ووسط أسئلة حول مغزى هذه المبادرة، قال عضو بمجلس النواب لـ«الوسط»، فضّل عدم ذكر اسمه، «إن عودة المقاطعين إذا لم تعنِ انخراط كل الأطراف، وتحديداً كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في العملية السياسية، والتوجه إلى إنجاز حكومة وحدة وطنية، فإنها لا تعني سوى خطوة لتحقيق مصالح شخصية وربما مناطقية، خاصة بعد الحديث عن الـ70 مليار دينار، قيمة ميزانية العام 2019».

بدوره، رحب عضو مجلس النواب زايد هدية بهذه المبادرة، شريطة أن يتعلق الأمر بتشكيل حكومة وحدة وطنية والتئام المجلس الرئاسي في حكومة تمثل كل الأطياف الليبية وقال: «إذا كانت عودة هؤلاء الأعضاء وتسمية وزراء مفوضين، فإن الأمر لن يكون دستورياً ولن يكون وفق بنود الاتفاق السياسي، إنما قفزة في الهواء ولن تغير شيئاً في الوضع القائم، وستظل الحكومة الموقتة هي الحكومة الشرعية والمنبثقة من مجلس النواب»، وفق قوله.

لكن إذا كانت العودة تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن عضو مجلس النواب طالب بضرورة أن «تكون حكومة الوحدة الوطنية محدودة بمدة قصيرة لا تتجاوز الخمسة أو الستة أشهر، يمنحها مجلس النواب الثقة، ويقتصر دورها في الإشراف على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) بعد تفعيله من مجلس النواب، لانتخابات رئاسية مباشرة من الشعب والإشراف على العملية الانتخابية كجهاز تنفيذي والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتسهيل الإجراءات بالخصوص».

عضو مجلس الدولة عن مصراتة، أبو القاسم قزيط، عبر عن دعمه مبادرة إعادة ترميم المجلس الرئاسي، معتبراً أنها الخيار الوحيد المتاح حالياً و«جاءت متأخرة»، لكنها تبقى «ضرورية بعد أن تعثرت جهود إعادة هيكلة الرئاسي».

وتابع قزيط: «لا مفر من ترقيع المجلس الرئاسي، ونحن من فترة نعارض التوجه إلى جعل المجلس الرئاسي خاصاً بالمنطقة الغربية».

وأشار إلى أن ثمة آمالاً عريضة على أن تنتهي «عودة النواب المقاطعين من الشرق ووجود حكومة موازية في البيضاء»، متابعاً: «ندعم بشدة التوازن في المجلس الرئاسي وعدم انفراد رئيس المجلس بالقرار». ودعا عضو مجلس الدولة، النواب المقاطعين إلى «العودة بروح جديدة، واستلهام المصالح الوطنية، وبناء حكومة واحدة لوطن واحد»، معبراً عن استعداده لـ«دعم هذه الجهود، لأنها الخيار الوحيد المتاح في هذه الظروف».

ووسط دعوات التصحيح وأخرى عن حرق المرحلة الانتقالية، وما سيستجد من حديث عن الملتقى الوطني الليبي، يبقى التساؤل مطروحاً عن المسار الذي ستسلكه البلاد هذا العام، إذا ما استمرّت أسباب الانقسام السياسي القائم بين أطراف الأزمة، في انتظار ما ستؤول إليه الدعوة إلى انعقاد الملتقى الوطني الليبي، الذي يشكل آخر مراحل الخطة التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.