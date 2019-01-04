وزير تعليم الوفاق يشدد على ضرورة تفعيل دور المفتش التربوي للنهوض بالعملية التعليمية

وزير تعليم الوفاق عبد الجليل، خلال اجتماعه مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في ملتقها الأول لمكاتب التفتيش التربوي. (صورة من تعليم الوفاق)

شدد وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل على ضرورة تفعيل دور المفتش التربوي بالمؤسسات التعليمية، مؤكداً أهمية دوره في النهوض بالعملية التعليمية بالقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماعه ظهر الخميس مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في ملتقها الأول لمكاتب التفتيش التربوي للعام الدراسي 2018-2019، والذي تطرقت فيه على مدى يومين، لمناقشة سبل تفعيل دور المفتش التربوي وحلحلة المشاكل التي تواجه التفتيش التربوي في القيام بمهامه، وكيفية تغطية العجز القائم للمفتشين التربويين في بعض التخصصات لبعض المناطق.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الأكاديمية بجنزور والذي حضره مدير عام المصلحة الدكتورعلى المهنكر ومنسق عام الاحتياجات التدريبية للمعلمين الدكتور أبوبكر الهاشمي، إلى التباحث حول آلية تفعيل قرار المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مصلحة التفتيش التربوي لاسيما فيما يتعلق باعتماد الهيكلية والميزانية الخاصة بعمل ودور المصلحة.

وطالب الوزير من المصلحة بضرورة وضع تصور شامل يبين صلاحيات ومهام التفتيش التربوي، إلى جانب وضع استراتيجية لتغطية العجز القائم للمفتشين التربويين في بعض التخصصات لبعض المناطق، مؤكداً حرص الوزارة ودعمها للمصلحة في تأدية وإنجاز مهام عملها.

كما تبادل المجتمعون النقاش حول برنامج الوزارة لتقييم الاحتياجات التدريبية للمعلمين في المجال الأدائي استكمالاً للتقييم المعرفي.

وأكد وزير تعليم الوفاق، ضرورة التسجيل في المرحلة الثانية للمعلمين الذين لم يلتحقوا بالمرحلة الأولى، وكذلك المستهدفين للدخول في المرحلة الثانية من هذا البرنامج والتي ستجرى في الرابع والعشرين من شهر فبراير المقبل، مبيناً أن هذه تعد الفرصة الأخيرة للمعنيين، وأن الوزارة لن تتوالى في اتخاذ كافة الإجراءات حيال المتغييبن عن ذلك.

وشدد على ضرورة الاعتماد وتنفيذ ماجاء في دليل تقييم المهارات الأدائية للمعلم بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الذي أعدته الوزارة، موضحًا أن التقييم الهدف منه رفع الكفاءة وليس الاستغناء أو فصل المعلمين ما دون المستوى.

الاجتماع ضم حضور مكاتب التفتيش والتوجيه التربوي بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية.

وزير تعليم الوفاق عبد الجليل، خلال اجتماعه مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في ملتقها الأول لمكاتب التفتيش التربوي. (صورة من تعليم الوفاق)

وزير تعليم الوفاق عبد الجليل، خلال اجتماعه مع مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي في ملتقها الأول لمكاتب التفتيش التربوي. (صورة من تعليم الوفاق)