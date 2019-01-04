أوقاف الموقتة تفند مزاعم القبض على بعض أعضاء اللجنة العليا للإفتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 09:35 صباحا

نفت الهيئة العامّة للأوقاف والشّؤون الإسلامية بالحكومة الموقّتة، الخميس ما أثير بشأن القبض على بعض أعضاء اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف بالحكومة الموقّتة، وإيداعهم السجن بواسطة جهاز الأمن الداخلي.

وقالت هيئة الأوقاف، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك – تويتر) من «إشاعات مغرضة، مفادها أن الهيئة العامة للأوقاف تتلقى إملاءاتٍ من وراء الحدود تهدد الأمن القومي، يعد محض افتراء وكذب، مصدره أشخاصٌ من خارج البلاد على رأسهم المدعو: (أسامة بن عطايا الفلسطيني) المُقيم بالسعودية»، مشيرة إلى أنها ستلاحق مرددي الشائعات قضائياً.

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وأوضحت أنه منذ أن بدأت الهيئة أعمالها واستلمت مهامها في عام (2015م) بقرار من رئاسة الوزراء وهي تواكب كل ما يحدث في الدولة الليبية، ولم تتغيب عن أي حدثٍ سارٍّ أو محزنٍ إلاّ ساهمت فيه بكل ما تستطيع من إصدارٍ لبياناتٍ مؤيدة أو مهنئة أو معزية أومواسية.

وأشارت إلى أن ما يدل على هذا إصدار أكثر من (ثمانين) بيانًا وتعميما، أولها في مطلع عام (2015م) وآخرها بيان انتصارات القوات المسلحة في منطقة السدادة، وتأييد الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، وتعميم خطبة جمعة دعماً لها في خطتها الأمنية.

وذكرت هيئة الأوقاف أنها «أرسلت قوافل الإمداد بكل ما أوتيت من الإمكانات، من أغذية وأغطية وغيرها، مساهمة منها لتوزيعها على أفراد الجيش والقوى المساندة له، في معارك خوارج الهلال النفطي ودرنة، بالإضافة إلى قيامها بزيارات لعدد من جبهات القتال ضد الخوارج، وبث روح الجهاد في المقاتلين بالوعظ والخطب والدروس وتوزيع المطبوعات».

وأكملت هيئة الأوقاف أنها «تعاونت مع مراكز التدريب العسكري والتجنيد في إلقاء الدروس والمواعظ والتثقيف الديني لمنتسبيها، وغير ذلك من المواقف المشهودة».

وكانت هيئة الأوقاف حذرت الأئمة والخطباء من «التعرض» لمجلس النواب والحكومة الموقتة ووزاراتها وهيئاتها بأي «حرف على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك»، مؤكدة أن هذا الخطاب «يُعتبر بمثابة إنذار أخير لكل من يتعرض لمجلس النواب والحكومة الموقتة وقد تصل هذه الإجراءات إلى الإقالة من المهام المكلفين بها».

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