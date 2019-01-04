ترحيل 1047 مهاجرا إلى بلدانهم طواعية بينهم مصابون بالإيدز والوباء الكبدي والملاريا

أحد مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا. (الإنترنت)

أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة شحات المقدم رمزي رمضان الحاسي، اليوم الجمعة، ترحيل 1047مهاجرا إلى بلدانهم طواعية، بينهم 112 مصابًا بأمراض بأمراض كالإيدز والوباء الكبدي والسل والملاريا والزهري.

وقال الحاسي في تصريحات إلى وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «عدد المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى 2507 مهاجرا غير شرعي عام 2018، أغلبهم المهاجرين كانوا من مصر وسورية والسودان وبنغلاديش بالإضافة إلى جنسيات أفريقية مختلفة.

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وأشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع شحات أعد إحصائية لأعداد المهاجرين غير الشرعييين لعام 2018، والتي رصدت ارتفاع العدد الكلي إلى 2507 بينهم أطفال ونساء ورجال.

وأوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات أن «هناك حوالي 83 مهاجرًا غير شرعي متهمون في قضايا جنائية كالنصب والاحتيال والسرقة بالإكراه وعمليات التزوير»، موضحا بأن «المفرج عنهم بسبب استيفاء الإجراءات كان عددهم 1241 مهاجرًا».

وتابع أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من الرجال كان 2438 فيما كان عدد النساء والأطفال 72 مهاجرا غير شرعي.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة، في وقت سابق، على موقعها الرسمي، بأن إجمالي إعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا حدفهم واعتبروا مفقودين خلال محاولتهم اجتياز البحر المتوسط في عام 2018، وصل إلى 2262 مهاجرا مقابل 3139 في عام 2017.

وقد أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا منذ 2011 أزمة كبيرة لدول أوروبا إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون من الصحراء الليبية وكذلك عبر المنافذ البرية؛ مصر وتشاد وغيرها، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.