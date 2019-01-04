داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 08:03 صباحا
صورة للطلبة في إحدى صالات الألعاب ببنغازي. (داخلية الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، ضبط طلاب هاربين من المدارس في إحدى صالات الألعاب في بنغازي.

وقال الإدارة العامة لحماية الآداب بالحكومة الموقتة، إنها شنت حملة على إحدى صالات الألعاب بمنطقة الفويهات شارع الببسي، بعد ورود معلومات من أصحاب المحال عن وجود طلبة في المرحلة الإعدادية يقومون بالهروب من المدارس والذهاب لهذه الصالة والتي تتراوح أعمارهم بين 14سنة إلى 17 سنة.

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وأكدت الإدارة العامة، في بيان صادر عنها اليوم، أن الصالة التي استهدفتها بحملتها الأمنية مجهزة بجميع أنواع الألعاب، مشيرة إلى أنه تم مشاهدة الطلبة وهم أغلبهم تم توصيلهم من قبل أهلهم إلى مدارسهم.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لحماية الآداب ستقوم بهدة الحملات بشكل يومي ومستمر، مطالبًا أولياء الأمور ومدراء المدارس بمتابعة أبنائهم الطلبة كونهم الرادع الأساسي لهم.

وأثارت الحملة التي شنتها وزارة الداخلية، حفيظة الكثير من أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ربطها بالبعض، بالحملة التي قمت بها الوحدات المشاركة في الخطة الأمنية ببنغازي، من مداهمة أحد المقاهي في بنغازي، وتحفظت على بعض الأشخاص.

صورة للطلبة في إحدى صالات الألعاب ببنغازي. (داخلية الموقتة)
صورة للطلبة في إحدى صالات الألعاب ببنغازي. (داخلية الموقتة)
صورة للطلبة في إحدى صالات الألعاب ببنغازي. (داخلية الموقتة)
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