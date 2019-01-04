النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت المال واقليوان

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الجمعة 04 يناير 2019, 01:37 صباحا

رحب عضو مجلس النواب عن الشاطئ، علي السعيدي، بأمر القبض الذي أصدره مكتب النائب العام بحق عبدالحكيم  وإبراهيم جضران وشعبان هدية.

وطالب النائب علي السعيدي خلال حديثة لـ«بوابة الوسط»  الخميس بـ«ضرورة التحقيق مع مصطفي الشركسي بخصوص الهجوم على الحقول والموانئ النفطية».

كما طالب السعيدي بالتحقيق مع «جمال التريكي وإبراهم بيت المال ومحمد اقيلوان في الهجوم على قاعدة تمنهنت الجوية 30 كلم شمال مدينة سبها».

يذكر أن مكتب النائب العام أصدر ليل الخميس أمرا بالقبض على 6  ليبيين بينهم القيادي السابق في الجماعة المقاتلة عبدالحكيم بالحاج وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم جضران ورئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، بالإضافة إلى 31 من عناصر المعارضة السودانية والتشادية.

وأشار قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إلى أن المذكورين ورد ذكرهم في «التحقيقات الجارية بخصوص الهجوم من قبل مجموعات مسلحة على الحقول والموانئ النفطية والهجوم على قاعدة تمنهنت».

كما وردت أسماء 3 ليبيين آخرين هم: «علي الهوني ، مختار رخيص ، حمدان أحمد حمدان»، دون أي توضيح خلفياتهم ودورهم في القضايا المشار إليها.

مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران

بالإضافة إلى بلاغات حول «الاستعانة ببعض عناصر المعارضة السودانية والتشادية والاشتراك معها في القتال الدائر بين بعض القبائل الليبية وارتكاب جرائم قتل وخطف وحرابة في الجنوب الليبي».

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