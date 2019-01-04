وزارة الخارجية: تطورات جديدة بخصوص الناقلة الليبية المحتجزة ببلغاريا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 04 يناير 2019, 12:52 صباحا

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن هناك «تطورات جديدة» في موضوع الناقلة الليبية «بدر»، المحتجزة بدولة بلغاريا، مشيرة إلى أن مندوب بلغاريا بالأمم المتحدة وصف ما تعرضت له الناقلة الليبي بـ«جريمة  خطف وقرصنة».   

ولفتت وزارة الخارجية في بيان مقتضب ليل الخميس إلى أن «القائم بالاعمال لبعثة ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة اجتمع مع مندوب بلغاريا بالمنظمة مساء الخميس بشأن موضوع الناقلة بدر الذي وعد بأنه سيتواصل مع السلطات البلغارية لحل هذه المسألة».

وأشارت الوزارة إلى أن القائم بالاعمال لبعثة ليبيا «سلم المندوب البلغاري صورة من حكم المحكمة العليا البلغارية الصادر لمصلحة ليبيا».

«خارجية الوفاق» تعلن تفاصيل جديدة في قضية الناقلة «بدر»

يذكر أن وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، قال الإثنين الماضي إن وزارة الخارجية على تنسيق مستمر ومتواصل مع جهات دولية، فضلاً عن وزارة المواصلات والشركة العامة للنقل البحري في متابعة قضية الناقلة الليبية «بدر» ببلغاريا.

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