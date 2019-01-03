عبدالحكيم بلحاج: كلفت محامي للرد على مذكرة النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الخميس 03 يناير 2019, 11:23 مساء

نفى القيادي السابق في الجماعة المقاتلة عبدالحكيم بلحاج أي علاقة له بالتهم المذكورة في أمر القبض عليه الصادر عن مكتب النائب العام، معتبراً أن هذه التهم «محاولة لابعاده عن المشهد السياسي».

وقال عبد الحكيم بالحاج خلال حديثه لـ«قناة ليبيا الأحرار» ليل الخميس « لقد كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام بشكل قانوني».

ولفت بلحاج إلى أنه «لا يستبعد وجود مكيدة من قبل من يهيمنون على الأجهزة الضبطية في طرابلس، فقد تلقيت تهديدات بإخراجي من المشهد السياسي».

مكتب النائب العام يأمر بالقبض على 6 ليبيين بينهم بلحاج والجضران

يذكر أن  مكتب النائب العام أصدر أمرا الخميس بالقبض على 6  ليبيين بينهم القيادي السابق في الجماعة المقاتلة عبدالحكيم بالحاج وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم جضران ورئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية، بالإضافة إلى 31 من عناصر المعارضة السودانية والتشادية.

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