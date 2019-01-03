ضبط 9 مصريين حاولوا عبور «البيضان» إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

أوراق ثبوتية لمصريين حاولوا عبور «البيضان» إلى ليبيا بطريقة غير شرعية

ألقت عناصر مركز شرطة منطقة البيضان (35 كلم جنوب مدينة أجدابيا) اليوم الخميس القبض على 9 مصريين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال رئيس مركز شرطة البيضان ملازم ثاني محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»، إن عناصر مركز شرطة البيضان التابع لمديرية أمن أجدابيا أوقفوا 9 مصريين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية محاولين العبورعبر منطقة البيضان إلى مدن ليبية أخرى بإجراءات مزورة.

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وأضاف الفاخري أن التحقيقات أظهرت أنهم حصلوا على إجراءات إقامة بأختام صادرة عن مدينة المرج الواقعة شرق البلاد مزورة مقابل مبالغ مالية حتى يعبروا باتجاه مدينة أجدابيا.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن ستتصدى لكافة محاولة عبور المهاجرين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، والمخاطر التي تهدد الأمن القومي عبر تهريب الأجانب من دولهم إلى ليبيا.