بالأرقام.. حصاد بحر الموت خلال 2018

مهاجرون جري إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية:الإنترنت)

تراجع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا في 2018، لكن 2262 شخصًا قضوا ليبقى البحر المتوسط الطريق البحرية الأكثر خطورة بالنسبة لهؤلاء، وفق ما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، داعية البلدان الأوروبية إلى «الخروج من المأزق».

وتفيد الأرقام التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة على موقعها في شبكة الإنترنت بأن إجمالي 2262 مهاجرًا «ماتوا أواعتبروا مفقودين» لدى محاولتهم اجتياز البحر المتوسط في 2018، مقابل 3139 مهاجرًا في العام 2017.

وعلى صعيد الوصول، اجتاز 113.482 ألف شخص البحر للوصول إلى شواطئ البلدان المتوسطية في 2018، وهذا يعتبر تراجعًا كبيرًا بالنسبة إلى العام السابق (172.301 ألف).

وإلى هذه الأرقام، يتعين إضافة حوالى 6700 شخص مسجلين في منطقتي سبتة ومليلة الإسبانيتين لكنهم لم يعبروا البحر. لذلك وصل بالإجمال 120.205 ألف مهاجر العام الماضي إلى أوروبا.

تراجع ملحوظ

وتعني هذه الارقام تراجعًا كبيرًا بالنسبة إلى الذروة التي بلغت مليونًا و15 مهاجرًا وصلوا عام 2015، في خضم أزمة اللاجئين. لكن التراجع بالنسبة إلى الوفيات أقل بروزًا، حيث لقي 3800 شخص حتفهم آنذاك، لكنّ عدد الوفيات ارتفع نسبيًا بصورة قليلة في 2018 بالنسبة إلى العام السابق.

إزاء ما سبق فإنّ دول أوروبية اتخذت جملة من الترتيبات لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال دول المنبع، بعدما مارسوا ضغوطًا على دول العبور، ومن بينها ليبيا، من أجل استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث ضغط الاتحاد الأوروبي والدول الغربية من أجل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في شمال أفريقيا (مصر، المغرب، تونس، ليبيا، الجزائر)، وهو ما ترفضه حكومات هذه الدول.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويًّا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

آلية إقليمية

وقالت المتحدثة باسم المفوضية سيلين شميت لوكالة «فرانس برس» إن «المتوسط شكل لسنوات أكثر بحرًا مميتًا في العالم للمهاجرين واللاجئين، مع نسبة وفيات سجلت ارتفاعًا كبيرًا».

وأضافت «في 2019، من الضروري الخروج من المأزق الراهن، وإنهاء التعامل مع المسائل كل واحدة بمفردها، أي سفينة بسفينة، لتحديد مكان إنزال الركاب الذين تم إنقاذهم»، داعيًا إلى «آلية إقليمية لعمليات إيصال المهاجرين».

واتسم العام 2018 بأزمة دبلوماسية بين البلدان الأوروبية حول استقبال اللاجئين، خصوصًا بعدما أغلقت الحكومة الإيطالية التي تعتمد خطابًا معاديًا للهجرة، المرافئ أمام السفن التي تنقل مهاجرين هذا الصيف.



إسبانيا في الطليعة

فيما كانت الطريق الرئيسية للهجرة تمر حتى الآن عبر ليبيا وإيطاليا، عادت إسبانيا العام الماضي بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا، مع وصول 55.756 ألف شخص عبر البحر (في مقابل 22.103 ألف في 2017). ويمكن أن يستمر هذا المنحى لأن خفر السواحل الإسبان أعلنوا الأربعاء أنهم أنقذوا 401 مهاجر خلال اليومين الأولين من 2019.

من جانبها، سجلت إيطاليا وصول 23.371 ألف شخص، ما يُشكل تراجعًا كبيرًا بالنسبة إلى العام 2017 حين جرى تسجيل 119.369 ألف مهاجر واليونان 32.497 ألف.

وفي 2018، كانت غينيا البلد الأول الذي ينحدر منه المهاجرون بواقع 13.068 ألف، يليها المغرب 12.745 ألف ومالي 10.347 ألف، ولم تكن سوريا إلا البلد الرابع الذي وصل منه المهاجرون، تليها أفغانستان والعراق.

واضطر عدد كبير من السفن الإنسانية إلى التجول في البحر المتوسط منذ الصيف، لأنها لم تعرف أين تتوقف، حيث جرى التوصل إلى حل كل مشكلة على حدة بموجب اتفاق طارئ بين الدول الأوروبية لتوزيع اللاجئين.

وفي مستهل 2019، حصلت سفينتان لمنظمتين ألمانيتين غير حكوميتين تنقلان 49 مهاجرًا، على إذن بالبقاء في المياه المالطية، وأعربت هولندا عن استعدادها لاستضافة قسم منهم «شرط أن تقوم بلدان أوروبية أخرى بالخطوة نفسها».

استقبال المهاجرين

والخميس، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى «مزيد من التضامن» لتقاسم استقبال هؤلاء المهاجرين، وقالت متحدثة للصحفيين إن المفوضية «اتصلت بعدد من الدول الأعضاء بهدف إيجاد حل لنزول سريع لهؤلاء الأشخاص».

وأضافت أن المفوض المكلف للهجرة ديمتريس أفراموبولوس يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها ومساهمتها في هذا الجهد المشترك.

لكن السفن الإنسانية التي يواجه تحركها مزيدًا من العقبات، يتضاءل عددها. ففي بداية ديسمبر، اضطرت منظمتا «أطباء بلا حدود» و«أس.أو.اس» المتوسط إلى إنهاء عمليات سفينتيهما أكواريوس.

وحمّلت «أطباء بلا حدود» الحكومات الأوروبية مسؤولية الوفيات التي تحصل في المتوسط «من خلال دعم خفر السواحل الليبيين على اعتراض الأشخاص في البحر».

وقبالة السواحل الليبية، وضعت منطقة شاسعة اليوم تحت مسؤولية خفر السواحل الليبيين الذين دائمًا ما يتعرضون لانتقاد المنظمات غير الحكومية بالنسبة إلى مستوى تدريبهم ومعداتهم.

وقالت شميت «نكرر نداءنا إلى المجموعة الدولية لتتصدى للأسباب العميقة للنزوح وللعوامل التي ترغم الناس على القيام برحلات تزداد خطورتها».