مجلس الدولة يبحث مع اللجنة المكلفة معايير اختيار المشاركين بالملتقى الوطني

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة مع اللجنة المكلفة للتحضير للملتقى الوطني الجامع

عقد المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، باللجنة المكلفة للتحضير للملتقى الوطني الجامع المزمع عقده برعاية البعثة الأممية.

وأشار بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنّ الاجتماع ناقش عمل اللجنة ومستجداتها وآلية وضع تصور عام لرؤية المجلس الأعلى للدولة للمشاركة في هذا الملتقى.

وأضاف البيان أنّ الاجتماع شهد طرح مجموعة من النقاط التي وصفها بـ«المهمة» تمثلت في مناقشة معايير اختيار الممثلين في الملتقى سواءً أكانوا أفرادًا أم مؤسسات.

كما ناقش الاجتماع «أهم الأمور التي ينبغي التركيز عليها، وهي البحث عن القواسم المشتركة مع الأطراف الليبية، وأن يكون هذا الملتقى رافدًا وداعمًا للاتفاق السياسي لا بديلاً عنه»، وفق البيان.

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ونصّت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يُراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

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وكان المبعوث الأممي غسان سلامة عبّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة مع اللجنة المكلفة للتحضير للملتقى الوطني الجامع

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة مع اللجنة المكلفة للتحضير للملتقى الوطني الجامع