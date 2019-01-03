ويليامز: دعم أممي للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية في مارس

نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز تلتقي رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية

قالت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، إنّ الأمم المتحدة تدعم عملية تسجيل الناخبين والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية المنتظر عقدها في مارس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولة الأممية ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية اليوم في العاصمة طرابلس.

«الرئاسي» يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا أعلنت نهاية العام الماضي انتهاء الولاية القانونية لـ76 مجلسًا بلديًّا، معلنة فتح باب التسجيل للناخبين والمترشحين عن طريق الرسائل النصية للهاتف المحمول.

وكان اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وفق قراره رقم (1363) لسنة 2018، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها.