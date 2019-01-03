ويليامز: دعم أممي للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية في مارس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 08:58 مساء
نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز تلتقي رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية

قالت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، إنّ الأمم المتحدة تدعم عملية تسجيل الناخبين والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية المنتظر عقدها في مارس.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولة الأممية ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية اليوم في العاصمة طرابلس.

«الرئاسي» يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية

يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا أعلنت نهاية العام الماضي انتهاء الولاية القانونية لـ76 مجلسًا بلديًّا، معلنة فتح باب التسجيل للناخبين والمترشحين عن طريق الرسائل النصية للهاتف المحمول.

وكان اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وفق قراره رقم (1363) لسنة 2018، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على مباريات وملاعب الأسبوع الرابع للدوري
رياضة محلية
المسماري: جنودنا جاهزون لتنفيذ الواجب الأخير في درنة
ليبيا
رونالدو يصدم جماهير الـ«ريال» بمكيدة جديدة
رياضة عالمية
موسى الكوني: دوافع استقالتي من المجلس الرئاسي ما زالت قائمة
ليبيا
زياد دغيم: عودة النواب المقاطعين هي الحل الأخير لتوحيد السلطة التنفيذية
ليبيا
«لاستامبا الإيطالية» تعلق على الغزال الليبي: نقل جوًّا «كما لو كان أية أمتعة»
ليبيا
أبوعون يقدم كشف حساب عقب استقالته من رئاسة الأهلي طرابلس
رياضة محلية
أبو القاسم قزيط: مبادرة ترميم المجلس الرئاسي هي الخيار الوحيد المتاح
ليبيا
السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ العام 2019 بهبوط أمام الدينار
ليبيا
برلماني يُقدّم «خارطة طريق» جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية
ليبيا
عن مذكرة لمجلس الأمن.. «لافيكو»: فوائد وعوائد الأموال الليبية بالخارج مجمدة ...
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: الأساس الدستوري لإنهاء المرحلة الانتقالية 4ـ 5)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة شتاءً؟