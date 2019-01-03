مسؤول أمني تونسي يكشف دور «داعشيات» عائدات من ليبيا داخل التنظيم

عناصر من نساء بتنظيم «داعش» (الإنترنت)

كشف مسؤول بوزارة الداخلية التونسية أن تحقيقات أمنية أجريت مع النساء العائدات من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا، أكدت تجنيدهن خصيصًا لجهاد النكاح وبدرجة أقل ليعملن في أمور المحاسبة والتدريب.

وقال عمر حجي مدير فرع قطاع مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، إنّ النساء سجلنّ تطورًا لافتًا بعد عام 2011 داخل التنظيمات الإرهابية، مقدرًا نسبة أعدادهن من إجمالي المقاتلين بـ 10%، حيث انضمت 300 امرأة تونسية إلى المسلحين في ليبيا والعراق وسوريا.

وأثبتت التحقيقات الأمنية، التي أجريت على النساء العائدات من مناطق التوتر، أنهن كن يمارسن جهاد نكاح وجرى تجنيدهن خصيصًا لذلك، وفق عمر حجي الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول «الإرهاب والمرأة».

خلافات حول شرط عودة «داعشيات» تونسيات بأطفالهن من ليبيا

وأشار إلى تكفل التونسيات الإرهابيات بمسؤوليات المحاسبة والتدريب مثلما هو معمول به بـ«كتائب الخنساء»، التي كانت تشرف عليها التونسية «أم ريان.»

وتحدث عن دور النساء في بثِّ أفكار تنظیم «داعش» عبر المنتدیات الإلكترونیة وشبكات التواصل الاجتماعي إلى جانب الاضطلاع بمهام الاستطلاع والرصد قبل تنفیذ العملیات الإرهابیة.

وأبرز المسؤول التونسي تحديات جديدة تواجه بلاده بعد التحاق عدد كبير من النساء بمعاقل الإرهاب، ما يدعو إلى ضرورة «ضبط آلیات التعامل مع العائدات منهن، وأطفالهن من بؤر التوتر، ومع الموجودات في مراكز الإیقاف ومخیمات الإیواء بالخارج والبالغ عددهن، حسب الإحصائیات المتوفرة، أكثر من 40 امرأة و100 طفل موزعين في ليبيا وسوريا والعراق».

خلافات حول شرط عودة «داعشيات» تونسيات بأطفالهن من ليبيا

وسجل ما قبل العام 2016 التحاق عشرات النساء التونسيات بتنظيم «داعش» في معاقله بسرت أوبنغازي بعضهن تزوجن هناك أوجئن برفقة أزواجهن وأطفالهن، أما أخريات فتعرضن للاغتصاب على أيدي العناصر الإرهابية، فأنجبن أطفالاً قُـتل عديد منهم في معارك تحرير مدينة سرت بينما مَن بقي على قيد الحياة من اليتامى والأرامل جرى إيداعهم السجون ومراكز الرعاية في ليبيا.

وكان تقرير أصدره معهد واشنطن لدراسة الشرق الأدنى، كشف عن وجود 300 امرأة تونسية في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا.