إطلاق مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن»

الناشطة أمينة الحاسية. (الإنترنت)

أطلقت مئات السيدات الليبيات مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» تحت مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال والعودة للملكية.

ونشرت الناشطة أمينة الحاسية على صفحتها على «فيسبوك» الخميس مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» التي تكونت من 6 محاور ووقع عليها أكثر من 200 سيدة ليبية.

حيث أكدت مبادرة «سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن» على «وحدة كيان ليبيا وحق الليبيين في الاستقلال وإقرار دستور الاستقلال الذي أرسى قواعده الآباء والأجداد المؤسسون الذين كافحوا وحققوا الاستقلال وامتد فكرهم ونظرهم إلى مستقبل الوطن».

وطالبت الموقعات على المبادرة بـ«المناداة بصاحب الاستحقاق في ولاية العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي ملكًا للبلاد وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة وتشكيله لحكومة وحدة وطنية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس نواب خلال سنة واحدة من تاريخ عودة الشرعية الدستورية».

كما طالبن بـ«تفعيل دستور الاستقلال وإعلان العودة الفورية للشرعية الدستورية التاريخية المغتصبة كما كانت عليه البلاد حتى 31 أغسطس 1969».

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ودعت الموقعات الأمم المتحدة لـ«القيام بواجبها في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية»، كما دعون الدول الإقليمية إلى احترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور الاستقلال الذي يعد المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».