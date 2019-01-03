بالصور.. تخريج دفعة ثانية لمتخصصين في قيادة وصيانة الزوارق البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يناير 2019, 06:20 مساء
تخريج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية

شهد ميناء طرابلس البحري، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية، وذلك بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الداخلية ومديري ورؤساء الأجهزة الأمنية والإدارات التابعة.

وأكد باشاغا، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، أن «وزارة الداخلية لديها رسالة سامية وهي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة رغم التحديات التي يواجهها رجال الأمن والشرطة».

وشدد الوزير على «ضرورة تكاتف الجهود الأمنية للقضاء على الإرهاب، والسير قدمًا بالأداء الأمني من خلال إقامة العديد من دورات التدريب والتأهيل مع ضرورة الاستفادة من كافة البرامج التدريبية في الداخل والخارج».

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وألقيت خلال الحفل «عدة كلمات أشادت بهذه الدورات لتأهيل كافة منتسبي عناصر وزارة الداخلية حتى يؤدون دورهم على أكمل وجه بكل انضباط ومهنية».

وتخلل الحفل استعراض للقوارب البحرية قام بها منتسبو الإدارة العامة لأمن السواحل «أبرزوا فيها قدراتهم الفنية والقتالية للقضاء على كافة الظواهر الهدامة الوافدة عبر البحار من تهريب للبشر والبضائع بكافة أنواعها، وكذلك المخدرات والمؤثرات العقلية».

تخريج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية
تخريج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية
تخريج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية
تخريج الدفعة الثانية للتدريب التخصصي في قيادة وصيانة الزوارق البحرية
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