افتتاح مركز للشرطة ببلدية إجخرة بعد صيانته

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الخميس 03 يناير 2019, 06:02 مساء
فعاليات افتتاح مركز شرطة ببلدية إجخرة

افتتحت مديرية أمن أوجلة أجخرة، اليوم الخميس، مركزًا للشرطة ببلدية إجخرة بعد صيانته، وذلك بحضور عدد من الضباط ومشايخ إجخرة. 

وقال المقدّم السنوسي حسن عنودة مساعد الشؤوون الأمنية بالمديرية لـ«بوابة الوسط» إن مديرية الأمن افتتحت مركز الشركة بعد عملية صيانة استغرقت شهرين.

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وأشار إلى أنّ مديرية أمن أوجلة إجخرة تشهد خلال الفترة الأخيرة عمليات تشييد عدة لمنشآت شرطية وصيانة أخرى وتزويدها بالإمدادات والاستعدادات لتقوم ببسط الأمن في المنطقة.

حضر فاعلية الافتتاح عدد من أفراد المديرية والشّرطة العسكرية وآمر السّرية الرّابعة استطلاع، بالإضافة لعدد من أعيان مدينة إجخرة والمجلس البلدي.

فعاليات افتتاح مركز شرطة ببلدية إجخرة
فعاليات افتتاح مركز شرطة ببلدية إجخرة
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