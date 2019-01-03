باشاغا يستقبل القائم بأعمال السفارة الإيطالية

وزير الداخلية المفوض يستقبل القائم بأعمال سفارة إيطاليا لدى ليبيا

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة إيطاليا لدى ليبيا «نيكولا أورلاند».

وأشار بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك» إلى أنّ اللقاء الذي عُقد في طرابلس، استعرض عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين خاصة في المجالات الأمنية.

وكان فتحي باشاغا ناقش في وقت سابق اليوم الخميس، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، دعم المجتمع الدولي لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى، والرؤية الجديدة لوزارة الداخلية لأمن العاصمة.

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وبدأ المجلس الرئاسي إجراءات تنفيذ ترتيبات أمنية، وفق ما وردت في الاتفاق السياسي بالصخيرات، في إطار توحيد مؤسسات الدولة الأمنية للانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم، في أعقاب التوتر الأمني الذي جرى في العاصمة طرابلس.

وزير الداخلية المفوض يستقبل القائم بأعمال سفارة إيطاليا لدى ليبيا

وزير الداخلية المفوض يستقبل القائم بأعمال سفارة إيطاليا لدى ليبيا