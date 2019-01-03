شركة البريقة تُناقش تنفيذ مشاريع جديدة لرفع قدرة السعات التخزينية للمستودعات

اجتماع الجمعة العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط

عقدت الجمعة العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، اجتماعًا برئاسة المهندس مصطفى صنع الله في مدينة بنغازي، حيث جرى مناقشة نشاط الشركة خلال العام 2018 فيما يتعلق بإدارة الصحة والسلامة والبيئة والأمن وسير تنفيذ المشاريع وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة، بالإضافة إلى عمليات تزويد محطات الكهرباء بالغاز وتزويدات محطات الوقود في كافة أرجاء ليبيا.

كما استعرض الاجتماع، وفق بيان نشرته مؤسسة النفط، الميزانية التقديرية المقترحة للعام 2019، والاستماع إلى الملاحظات الواردة بتقرير هيئة المراقبة.

استكمال الاستعدادات لانطلاق قافلة الوقود والغاز الثانية إلى الجنوب

من جانبه أشار المهندس مصطفى صنع الله إلى أنّ المؤسسة وشركة البريقة تعملان على ضمان توفير الوقود إلى كافة المناطق وخصوصًا مناطق الجنوب، ومحاربة التهريب.

واتخذت مؤسسة النفط جملة من الإجراءات الفعلية كمرحلة أولى أهمها إرسال قافلتي وقود وغاز بعد تأمين الطريق الرابط بين مستودعي مصراتة وسبها النفطيين، ومنها لبقية مناطق الجنوب بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.

وأكد صنع الله، ضرورة تظافر الجهود في مكافحة تهريب المشتقات النفطية ومراقبة الاستهلاك، مثمنًا جهود العاملين بالشركة لمواجهة الأزمات، مطالبًا لجنة إدارة الشركة بالتركيز على تدريب العناصر الوطنية وتوفير معدات الأمن والسلامة الشخصية وتوفير بيئة عمل مناسبة.

الوطنية للنفط وشركة البريقة تُطلقان خطة لنقل الوقود إلى الجنوب الليبي

من جانبه عبر عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عن عزم الشركة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للرفع من قدرة السعات التخزينية للمستودعات والقيام بأعمال صيانة لخزانات النفط التي تعرضت للتخريب.

حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية، جاد الله العوكلي وبلقاسم شنقير والعماري محمد العماري، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الشركة، والمديرين العامين ومديري الإدارات المختصة بالمؤسسة والشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

اجتماع الجمعة العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط

اجتماع الجمعة العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط

اجتماع الجمعة العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط